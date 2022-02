கஜோல் நடிக்கும் 'சலாம் வெங்கி' படத்தை இயக்கும் நடிகை ரேவதி

நடிகை ரேவதி மித்ரு மை ஃபிரெண்ட், பிர் மிலேங்கே, கேரளா கஃபே போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். தற்போது ஹிந்தியில் கஜோல் நடிக்கும் சலாம் வெங்கி படத்தை இயக்கவிருக்கிறார்.

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று (பிப்ரவரி 11) துவங்கியது. இந்தப் படத்தை ப்ளிவ் புரொட்கசன்ஸ் மற்றும் டேக் 23 ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் தயாரிக்கின்றன. இந்தப் படம் ஒரு தாய் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகளை பேசக் கூடியதா இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து கஜோல் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''நாங்கள் இன்று சொல்ல வேண்டிய கதை, தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பாதை, கொண்டாடப்பட வேண்டிய வாழ்க்கை ஆகியவை நிறைந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கிறோம். சலாம் வெங்கியின் கதையை உங்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள காத்திருக்கிறோம்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கஜோல் நடித்த தமிழ் படமான 'மின்சாரக் கனவு' படத்தில் அவருக்கு ரேவதி தான் பின்னணிக் குரல் கொடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Today we begin the journey of a story that needed to be told, a path that had to be taken and a life that had to be celebrated. We can’t wait to share this unbelievably true story of #SalaamVenky with you#Revathy @isinghsuraj @Shra2309 @BliveProd @Take23Studios #varshakukreja pic.twitter.com/dW93VYgVOc