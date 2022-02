வலிமை புதிய க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு

வலிமை திரைப்படம் பிப்ரவரி 24-ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், புதிய க்ளிம்ப்ஸ் விடியோவை படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் இன்று (திங்கள்கிழமை) வெளியிட்டது.

அஜித் குமார், ஹூமா குரேஷி நடிப்பில் ஹெச். வினோத் இயக்கியுள்ள திரைப்படம் வலிமை. கரோனா காரணமாக மிகவும் தாமதமாக கடந்த பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், மீண்டும் ஒமைக்ரான் வகை கரோனா காரணமாக பொங்கல் வெளியீடும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 24-ம் தேதி படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், படத்தின் புதிய க்ளிம்ப்ஸ் விடியோவை படத் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Experience the power of Valimai!

In cinemas only. Releasing on 24th February in Tamil ,Telugu, Hindi and Kannada.#AjithKumar #HVinoth @thisisysr @BayViewProjOffl @ZeeStudios_ @sureshchandraa @ActorKartikeya #NiravShah @humasqureshi#Valimai #Valimai240222 #ValimaiFromFeb24 pic.twitter.com/aZ0T7hVEVj