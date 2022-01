நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் தனுஷின் மாறன்: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நாயகனாக நடித்துள்ள மாறன் திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் நேரடியாக வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் நாளை மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடித்துள்ளார். மேலும் கிருஷ்ணகுமார், மகேந்திரன், சமுத்திரக்கனி, ஸ்மிருதி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் தனுஷ் பாடியுள்ள பாடல் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.



#Maaran Motion poster releasing tomorrow at 6pm only on @disneyplusHSTam