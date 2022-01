சுந்தர்.சியின் 'தலைநகரம் 2' படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் இதோ

இயக்குநர் சுந்தர்.சி நடிகராக அறிமுகமான படம் தலைநகரம். சுராஜ் இயக்கியிருந்த இந்தப் படம் நல்ல வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்தப் படத்தில் வடிவேலுவின் நகைச்சுவை காட்சிகள் படத்துக்கு பெரும் பலமாக அமைந்திருந்தது.

இந்தப் படத்தின் தொடர்ச்சியாக நகரம் என்ற படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கி நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில் தலைநகரம் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வி.இசட்.துரை இயக்கத்தில் உருவாகி வருகிறது. இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

முதல் பார்வை போஸ்டரை நடிகர் ஆர்யா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்தப் படத்தை ரைட் ஐ தியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. தலைநகரம் படத்தில் ரைட் என்ற வேடத்தில் சுந்தர்.சி நடித்திருந்தார். இதனை நினைவுபடுத்தும் விதமாக ரைட் ஸ் பேக் என்ற வாசகம் முதல் பார்வை போஸ்டரில் இடம் பெற்றுள்ளது.

Happy to Release the First Look of #ThalaiNagaram2 #RightIsBack

Congrats to #SundarC sir and Team

Directed by @vdhorai

Produced by @righteye2021 #SMPrabakaran

DOP @krishnasamy_e@vichuviswanath#RightEyeTheatres @APVMaran #RSvenkat @maddyraja1 @teamaimpr pic.twitter.com/WY9FEBSejO