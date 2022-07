மாதவனின் ராக்கெட்ரி பட வசூல் நிலவரம் குறித்து உதயநிதி கருத்து

மாதவனின் ராக்கெட்ரி திரைப்படத்தின் வசூல் நிலவரம் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் மாதவன் தயாரித்து, இயக்கி நடித்துள்ள தி ராக்கெட்ரி - நம்பி எஃபெக்ட் திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றுவருகிறது.

இந்தப் படத்தில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவாகியிருந்தது. இந்தப் படம் குறித்து பாராட்டு தெரிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், இளைஞர்கள் இந்தப் படத்தைக் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் சார்பாக தமிழகத்தில் வெளியிட்ட உதயநிதி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ராக்கெட்ரி திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களுடன் நல்ல வசூலையும் பெற்றுவருகிறது. மாதவன் மற்றும் ராக்கெட்ரி குழுவுக்கு வாழ்த்துகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

