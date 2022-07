இரவின் நிழல் படம் நிச்சயமாக நன்றாக ஓடும்: ரஜினி

இரவின் நிழல் படத்தின் மூலம் வித்தியாசமாக முயற்சி செய்திருக்கும் பார்த்திபனுக்கு ரஜினிகாந்த் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இரவின் நிழல் என்கிற படத்தைத் தற்போது இயக்கியுள்ளார் பார்த்திபன். இதற்கு முன்பு வெளியான ஒத்த செருப்பு படத்தில் பார்த்திபன் நடித்த ஒரே ஒரு கதாபாத்திரம் மட்டும் இடம்பெற்றது. இரவின் நிழல் படம் நான் லீனியர் முறையில் ஒரே ஷாட்டில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. பார்த்திபன், வரலட்சுமி சரத்குமார், ரோபோ சங்கர், பிரியங்கா ருத், பிரிகடா போன்றோர் நடித்துள்ளார்கள். ஒளிப்பதிவு - ஆர்தர் வில்சன். இசை - ஏ.ஆர். ரஹ்மான். ஜூலை 15 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில் இரவின் நிழல் படத்தில் பார்த்திபன் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு ரஜினிகாந்த் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வெளியான விடியோவில் ரஜினி கூறியதாவது:

பார்த்திபன்... வித்தியாசமாக முயற்சிகள் செய்யவேண்டும் என்று எப்போதும் ஏதாவது செய்யத் துடிக்கிற கலை ரசிகர். நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட். உலகத்திலேயே இதுவரை யாரும் எடுத்தது கிடையாது. 29 நிமிடங்கள் இந்தப் படத்தை எப்படி எடுத்தார்கள் எனக் காண்பித்துள்ளார்களாம். புல்லரிக்குமாம். இந்தப் படம் மிகவும் நன்றாகப் போகும் என்றார்.



Superstar @rajinikanth says that he got goosebumps & always in wonder how @rparthiepan tried to do new things with cinema ! #IravinNizhal - " The World's First Non-Linear Single Shot Film "

In theatres from July 15th ! #IravinNizhalFromJuly15@arrahman @theVcreations pic.twitter.com/R41l860Hop