சக்கு சக்கு வத்திகுச்சி: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சொன்ன புதிய தகவல்

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் ‘விக்ரம்’ படத்தில் வந்த பழைய பாடல் ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

அந்த பாடல் சக்கு சக்கு வத்திகுச்சி. 1995இல் வெளியான அசுரன் படத்தில் வந்த பாடல் தற்போது ‘விக்ரம்’ படத்தில் கமல் நடந்து வரும்போது இந்தப்பாடல் பின்னணியில் குறைவான நேரமே வரும். இப்பாடல் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து போகவே இணையத்தில் மிகவும் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தப் படத்திற்கு ஆதித்யன் இசையமைத்து இருப்பார். ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் தான் புரோகிராமிங் செய்துள்ளார் என அவரே தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து நெகிழ்ச்சியடைந்துள்ளார்.

I am glad to see this peppy vintage song going Viral, which was composed by Mr.Adithyan and programmed by me. This song was recorded at VGP studio, in 1995. Chakku Chakku Vathikuchi | Asuran Movie Video Songs | Roja | Adithyan | ... https://t.co/9IyzFibIo1 via @YouTube