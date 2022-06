விக்ரம் படம் பார்க்க திரையரங்குகளில் குவியும் மக்கள்: யானை படத்தின் வெளியீட்டுத்தேதி மாற்றம்

கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள விக்ரம் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் கிடைத்துவரும் வரவேற்பு காரணமாக அருண் விஜய்யின் யானை திரைப்படத்தின் வெளியீடானது ஜூலை 1 ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

அருண் விஜய்யும் இயக்குநர் ஹரியும் உறவினர்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. முதன்முறையாக இருவரும் இணைந்துள்ள படம் யானை. ட்ரம்ஸ்டிக் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் அருண் விஜய்க்கு ஜோடியாக பிரியா பவானி ஷங்கர் நடிக்க, ராதிகா, சமுத்திரக்கனி, அம்மு அபிராமி, யோகி பாபு, கேஜிஎஃப் ராமசந்திர ராஜு, ஆடுகளம் ஜெயபாலன், போஸ் வெங்கட், புகழ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

யானை திரைப்படம் வருகிற ஜூன் 17 ஆம் தேதி திரைக்குவருவதாக இருந்தது. ஆனால் விக்ரம் படத்துக்கு மக்கள் அளித்து வரும் வரவேற்பு காரணமாக இந்தப் படத்தின் வெளியீடு ஜூலை 1 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ட்ரம்ஸ்டிக் நிறுவனம், விக்ரம் படத்தின் மீதான மரியாதை காரணமாக யானை திரைப்படத்தின் வெளியீடு ஜூலை 1 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. விக்ரம் படத்தின் வெற்றிக்கு யானை படக் குழு சார்பாக வாழ்த்துகள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

