விக்ரமில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளியாக நடிக்கும் கமல்? இதுதான் கதையா?

நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரித்து நடித்து வரும் 'விக்ரம்' படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தின் ஃபகத் ஃபாசிலின் காட்சி படமாக்கப்படும் விடியோவைப் பகிர்ந்து விக்ரம் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், அஞ்சாதே நரேன், காளிதாஸ் ஜெயராம், ஷிவானி நாராயணன், மைனா நந்தினி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். தற்போது இந்தப் படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தப் படத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் பார்வை மாற்றுத்திறனாளியாக நடிக்கிறாராம். அரசியல்வாதிகளான விஜய் சேதுபதி - ஃபகத் ஃபாசிலிடம் சிக்கிக்கொண்ட நரேனை ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரி விக்ரம் எப்படி மீட்கிறார் என்பதே படத்தின் கதை என்று கூறப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட இதே பாணியில் 'பிளைண்ட்' என்ற கொரியன் படத்தைத் தழுவி நயன்தாராவின் 'நெற்றிக்கண்' படம் வெளியாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

After 110 days of shoot it’s a WRAP

Thanx to the entire cast and crew for the EXTRAORDINARY effort! @ikamalhaasan @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @anirudhofficial #VIKRAM pic.twitter.com/5xwiFTHaZH