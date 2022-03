பிரபாஸின் 'ராதே ஷ்யாம்' படத்துக்கு முதல் நாளில் இத்தனை கோடி வசூலா ? தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு

பிரபாஸ் நடித்துள்ள 'ராதே ஷ்யாம்' நேற்று (பிப்ரவரி 11) திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா தாண்டி இந்தப் படத்துக்கு பெரிய வரவேற்பு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிக்க | மாறன் தொடர்பாக சர்ச்சைக்குரிய பதிவை நீக்கிய இயக்குநர் கார்த்திக் நரேன்: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

இந்த நிலையில் இந்தப் படத்துக்கு முதல் நாளில் மட்டும் ரூ.79 கோடி வசூல் கிடைத்துள்ளதாம். கரோனா பரவல் தொடங்கியதிலிருந்து வெளியான படங்களில் இதுதான் அதிகம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தத் தகவலை தயாரிப்பு நிறுவனமான யுவி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது.

'ராதே ஷ்யாம்' படத்தில் பிரபாஸுக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரபாஸ் கைரேகை நிபுணராக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் மனோஜ் பரமஹம்சாவின் ஒளிப்பதிவில் காட்சிகள் பிரம்மாண்டமாக இருப்பதாக பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.

இதையும் படிக்க | தனக்கு திருமணமாகிவிட்டதாக அறிவித்த நடிகையும் பாடகியுமான பிரபலம் (படங்கள்)

இந்தப் படத்தின் பாடல்களுக்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரனும் பின்னணி இசையை தமனும் செய்துள்ளனர். ராதா கிருஷ்ண குமார் இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். சத்யராஜ், ஜெயராம், சத்யன், ஜெகபதிபாபு உள்ளிட்டோர் இந்தப் படத்தில் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

#RadheShyam ruling the Boxoffice, thankyou for making the Highest Grosser film Post Pandemic with 79cr!#BlockBusterRadheShyam



Book your tickets now on @paytmtickets!https://t.co/Dr28SLfkza#Prabhas @hegdepooja @director_radhaa pic.twitter.com/nVcpOfGURi