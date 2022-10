இயக்குநர் ராம் - நிவின் பாலி இணையும் படம் குறித்த புதிய அப்டேட்!

இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ராம் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி நாயகனாக நடிக்கும் படத்தை இயக்கி வருகிறார். மாநாடு படத்துக்கு பிறகு இந்தப் படத்தை வி ஹவுஸ் புரொடக்சன்ஸ் சார்பாக சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்து வருகிறார்.

இந்தப் படத்தில் நடிகை அஞ்சலி நாயகியாக நடக்க, நடிகர் சூரி ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்துக்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்க, ஏகாம்பரம் ஒளிப்பதிவு செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தின் இறுதிகட்டப் பணிகள் தற்போது துவங்கியது. சமீபத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் நட்பு ரீதியாக படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்டார்.

இந்தப் படத்தின் தலைப்பு நாளை மதியம் 12 மணிக்கு வெளியாகுமென தற்போது படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

The #TitleLook of #DirectorRam sir’s next #ProductionNo7 produced by @VHouseProd_Offl @sureshkamatchi in which I share the screen with @yoursanjali & @sooriofficial will be released tomorrow at 12 PM



Musical score by @thisisysr@eka_dop @UmeshJKumar @silvastunt @johnmediamanagr pic.twitter.com/fY8fmqNMHh