தனுஷைத் தொடர்ந்து ஹாலிவுட்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் ஸ்ருதி ஹாசன்

நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் ஹாலிவுட் படமொன்றில் நடிக்கவிருக்கிறார்.

நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தற்போது 'கேஜிஎஃப்' இயக்குநர் பிரஷாந்த் நீல் இயக்கத்தில் பிரபாஸுக்கு ஜோடியாக 'சலார்' படத்தில் நடித்துவருகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுவருகிறது.

இதனையடுத்து நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் ஹாலிவுட் படமொன்றில் நடிக்கவிருக்கிறார். 'தி ஐ' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தை டேப்ன் ஸ்மோன் இயக்குகிறார்.

'தி லாஸ்ட் கிங்டம்' பட புகழ் மார்க் ரோஸ்லே இந்தப் படத்தில் நடித்துவருகிறார். இதன் படப்பிடிப்புக்காக நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தற்போது கிரீஸ் நாட்டில் இருக்கிறார்.

1980 களில் நடப்பது போல இந்தப் படத்தின் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லர் படமாக இந்தப் படம் உருவாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''நான் கிரீஸ் நாட்டில் இருக்கும் காரணத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மனதுக்கு நெருக்கமான இந்தப் படத்தில் பணிபுரிவது உற்சாகமளித்துள்ளது'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக நடிகர் தனுஷ் ஹாலிவுட் படமான தி கிரே மேன் படத்தில் நடித்திருந்தார். விரைவில் சமந்தாவும் ஒரு ஹாலிவுட் படமொன்றில் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

FINALLY! So happy to share with all of you why I’m in Greece !! super stoked to be a part of this special and exciting project https://t.co/rTu8owUEC5