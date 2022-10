''என்னால சிரிப்பை அடக்க முடியல'' - நடிகர் விக்ரம் பகிர்ந்த விடியோ

பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் குறித்த விடியோவை நடிகர் விக்ரம் பகிர்ந்துள்ளார்.

பிரிட்டன் வரலாற்றில் முதல் இந்திய வம்சாவளி ரிஷி சுனக் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். இதனையடுத்து அவருக்கு இந்திய அளவில் பிரபலங்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துவருகின்றனர்.

இதன் ஒரு பகுதியாக ரிஷி சுனக் பிரிட்டன் பிரதமராகியுள்ளது அந்நாட்டு மக்கள் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. ''அவர் கருப்பினத்தவர், வேறு நாட்டுக்காரர் நம் பிரச்னைகளை அவரால் சரியாக புரிந்துகொள்ள முடியாது'' என்று டிவி நிகழ்ச்சியில் ஒருவர் பேசியுள்ளார்.

இதையும் படிக்க | 'தளபதி 67' படத்துல நடிக்கிறீங்களா? : கார்த்தி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா?

'தி டெய்லி ஷோ' நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் இந்த விடியோவைப் பகிர்ந்து 'ஒருவரின் கொள்கை, திறமை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு மதிப்பிட வேண்டுமே தவிர அவரது நிறத்தை மதிப்பிடக் கூடாது' என பேசியுள்ளார்.

இந்த விடியோவைப் பகிர்ந்த நடிகர் விக்ரம், ''இதைப் பார்த்ததிலிருந்து என்னால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை. மன்னிக்கவும், இதனை பகிர வேண்டும் என நினைத்தேன். இந்தியாவுக்கு பெருமை. முதல் தமிழ் இந்தியன் அமெரிக்காவின் குடியரசு துணை தலைவர், இப்பொழுது முதல் இந்திய வம்சாவளி பிரிட்டிஷ் பிரதமர். வா ராஜா வா'' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதை பார்த்தத்திலிருந்து என் சிரிப்பை அடக்கமுடியில்லை. Sorry but i have to share it. Way to go India. First a தமிழ் Indian VP of the US. And now a British PM of Indian descent. வா ராஜா வா https://t.co/eGVnnT74OZ