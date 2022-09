ஜெயம் ரவியின் ‘சைரன்’ படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகை!

ஜெயம் ரவி நடிக்கும் ‘சைரன்’ திரைப்படத்தில் மலையாள நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் இணைந்துள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஜெயம் ரவி நடித்த பொன்னியின் செல்வன் வருகிற செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதை அடுத்து ஆண்டனி பாக்யராஜ் இயக்கத்தில் ‘சைரன்’ எனும் படத்தில் ஜெயம் ரவி உடன் முதன் முறையாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஹோம் மூவி மேக்கர்ஸ் இப்படத்தினை தயாரிக்கின்றனர்.

தற்போது இந்த படத்தில் மலையாள நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் இணைந்துள்ளதை தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

