மணி ரத்னம் வைத்த கோரிக்கை; அதிர்ந்து போன திரையரங்கு உரிமையாளர்கள்: அப்படி என்ன கேட்டார்?

பொன்னியில் செல்வன் விளம்பர நிகழ்ச்சிகளுக்காக படக் குழுவினர் மும்பை சென்றிருந்தனர். அங்கு மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகளின் உரிமையாளர்களைச் சந்தித்த இயக்குநர் மணி ரத்னம் வைத்த கோரிக்கையைக் கேட்டு அதிர்ந்து போனதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

மும்பையில் உள்ள மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகளில், பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் விலை ரூ.100 என நிர்ணயிக்குமாறும், அவ்வாறு நிர்ணயித்தால் மட்டுமே, ஏழை, எளிய, சாமானிய மக்கள் கூட இந்தப் படத்தை வந்து பார்க்க ஏதுவாக அமையும் என்று மணி ரத்னம் கேட்டுக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மணி ரத்னத்தின் கோரிக்கைக்கு என்ன முடிவெடுத்தார்கள், ஒப்புக் கொண்டார்களா, மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதெல்லாம் இதுவரை தெரியவரவில்லை. ஆனால், மணி ரத்னம் வைத்த கோரிக்கையைக் கேட்டதும் மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் அனைவருக்கும் தூக்கிவாரிப்போட்டதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்களிலிருந்து செய்திகள் கசிந்துள்ளன.

