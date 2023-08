காவாலா பாடலுக்கு நடனமாடிய ஜப்பான் தூதர்!

நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’ஜெயிலர்’ திரைப்படம் கடந்த வியாழக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. உலகம் முழுவதும் 7,000 திரைகளிலும் தமிழகத்தில் 1,200 திரைகளிலும் இப்படம் வெளியானது.

இதுவரை இப்படம் உலகளவில் ரூ. 300 கோடி வசூலை தாண்டியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், இப்படத்தில் இடம்பெற்று உலகளவில் பிரபலமடைந்த காவாலா பாடலுக்கு பலரும் நடனமாடி விடியோவை வெளியிட்டனர்.

இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கான ஜப்பான் தூதர் ஹிரோஷி சுஸுகி, ‘ரஜிகாந்த்தின் மீதான என் அன்பு எப்போதும் தொடரும்’ என காவாலா பாடலுக்கு நடனமாடிய விடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளார். தற்போது, இது வைரலாகி வருகிறது.

Kaavaalaa dance video with Japanese YouTuber Mayo san(@MayoLoveIndia)

My Love for Rajinikanth continues … @Rajinikanth #Jailer #rajinifans



Video courtesy : Japanese Youtuber Mayo san and her team pic.twitter.com/qNTUWrq9Ig