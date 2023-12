மணிகண்டனின் லவ்வர் படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு

லவ்வர் படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பை நடிகர் மணிகண்டன் வெளியிட்டுள்ளார்.

காதலும் கடந்து போகும், காலா, ஏலே, சில்லுக்கருப்பட்டி, விக்ரம் வேதா, ஜெய்பீம் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து புகழ் பெற்றவர் மணிகண்டன். குட் நைட் படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து வெற்றி பெற்றார்.

தற்போது, மணிகண்டன் 'லவ்வர்' படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அறிமுக இயக்குநர் பிரபுராம் வியாஸ் இயக்கும் இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் கெளரி பிரியா ரெட்டி, நடிகர் கண்ணா ரவி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்கள். மில்லியன் டாலர் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.

இதையும் படிக்க: கரோனா தொற்றால், புதிதாக 656 பேர் பாதிப்பு!

இந்த நிலையில், லவ்வர் படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகவுள்ளதாக நடிகர் மணிகண்டன் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Coming with lots of love & surprises this time too #Lover Teaser Tomorrow !! pic.twitter.com/KDk8LvT6DZ