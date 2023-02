‘வாரிசு’ தயாரிப்பாளருடன் நடிகர் ராம் சரண், இயக்குநர் ஷங்கர்!

தயாரிப்பாளர் தில் ராஜூவுடன் இயக்குநர் ஷங்கர், நடிகர் ராம் சரண் கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இயக்குநர் ஷங்கர் தற்போது ராம் சரண் நடிக்கும் படத்தை இயக்கி வருகிறார். தெலுங்கு மற்றும் தமிழில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சினி கிரியேஷன்ஸ் சார்பாக தில் ராஜு தயாரிக்கிறார்.

இந்தப் படத்தில் ராம் சரணுக்கு ஜோடியாக கியாரா அத்வானி நடிக்க, அஞ்சலி முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். இயக்குநர் ஷங்கருடன் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இணைந்து இந்தப் படத்தின் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார். தமன் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். அஞ்சலி, எஸ்.ஜே. சூர்யா முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில் படக்குழு ஹைதராபாத்தில் புகழ்பெற்ற சார்மினாரில் படப்பிடிப்பு நடத்தி வருகிறது. நடிகை கியாரா அத்வானிக்கு சமீபத்தில் நடிகர் சித்தார்த் மல்லோத்ராவுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு படக்குழு பூத்தூவி திருமண வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளது.

Team #RC15 #SVC50 wishes @SidMalhotra and @advani_kiara a very happy married life!



Wishing you a lifetime of happiness, love and light



Megapower Star @AlwaysRamCharan @shankarshanmugh @DOP_Tirru @MusicThaman @SVC_official pic.twitter.com/GsppqJ8sgI