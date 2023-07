ஜவான் முன்னோட்ட விடியோ எப்போது?: படக்குழு அறிவிப்பு! 

தமிழில் விஜய்யை வைத்து பிகில், மெர்சல், தெறி என்று மூன்று சூப்பர் ஹிட் படங்களைத் தந்த அட்லி, ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

இதையும் படிக்க: அமைதியான இடம், அமைதியான மனம்: 10 இலட்சம் லைக்குகளை பெற்றுள்ள சாய் பல்லவியின் புதிய புகைப்படங்கள்!

இப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்படம் செப்.7 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் இதன் ஓடிடி, இசை மற்றும் திரையரங்க வெளியீட்டு உரிமம் ஆகியவை ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் விற்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது. இதன் காரணமாக, இந்தாண்டின் மிகப்பெரிய படமாக ஜவான் உருவெடுத்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: நடிகர் டோவினோ தாமஸ் படத்தில் த்ரிஷா: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

சமீபத்தில் இப்படத்தின் இசை உரிமத்தை டீ - சீரியஸ் நிறுவனம் ரூ.36 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளதாகவும் ஜவான் தமிழக வெளியீட்டு உரிமையை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.

படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ ஜூலை 10ஆம் நாள் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது. மேலும், விஜய் சேதுபதி இதனை பகிர்ந்துள்ளதால் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

Let the countdown for the #JawanPrevue begin! #JawanPrevueOn10July#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/Z8Ungg8MBJ