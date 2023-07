மாவீரன் படத்தின் விடியோ பாடல் வெளியானது!

மாவீரன் படத்தின் 'சீனா சீனா' என்ற விடியோ பாடல் வெளியானது.

இயக்குநர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், மிஷ்கின், அதிதி ஷங்கர், யோகி பாபு, சரிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள படம் மாவீரன்.

திரையரங்குகளில் கடந்த ஜூலை 14 ஆம் தேதி வெளியான இப்படம் ரசிகர்களின் ஆதரவினை பெற்று அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

இப்படம் வெளியான 4 நாள்களில் உலகளவில் ரூ.50 கோடியை வசூலித்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனமான சாந்தி டாக்கீஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், மாவீரன் படத்தின் 'சீனா சீனா' என்ற விடியோ பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Here is the #SceneAhSceneAh/#GaanaGaana video song from #Maaveeran/#Mahaveerudu



Tamil - https://t.co/yJuuMDJU3K

Telugu - https://t.co/pEkLQd1eQZ



Choreographed by @shobimaster



Sung by our dearest Rockstar @anirudhofficial / #YazinNizar



A @bharathsankar12 Musical!



pic.twitter.com/ocknGI9KDz