சஞ்சய் தத் பிறந்தநாள் பரிசாக லியோ படக்குழு வெளியிட்ட விடியோ! 

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள லியோ படத்தில் த்ரிஷா, சஞ்சய் தத், அர்ஜுன், இயக்குநர்கள் மிஷ்கின், கௌதம் மேனன் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் வெளியீட்டிற்கு முன்பே ஓடிடி, இசை உரிமம், விநியோக உரிமம் என ரூ.350 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. லியோ படம் இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் திரைக்கு வருகிறது.

அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'நா ரெடி' விஜய் குரலில் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் இன்றளவும் டிரெண்டிங்கில் இருந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் ஹிந்த் நடிகர் சஞ்சய் தத் பிறந்த நாளினை முன்னிட்டு அவரது விடியோவினை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

Meet #AntonyDas

A small gift from all of us to you @duttsanjay sir! It was indeed a pleasure to work with you!#HappyBirthdaySanjayDutt #Leo pic.twitter.com/UuonlCF3Qa