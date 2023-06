ரெஜினா படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ரெஜினா படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காதலில் விழுந்தேன் படத்தின் மூலம் தமிழில் 2008இல் அறிமுகமானவர் நடிகை சுனைனா. தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என பல மொழிப்படங்களில் நடித்துள்ளார். கடைசியாக விஷாலின் லத்தி படத்தில் நடித்திருந்தார்.

தெறி படத்தில் நடிகர் விஜய்யுடன் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். நிலா நிலா ஓடி வா, பிங்கர்டிப், சதுரங்கம், மீட் க்யூட் ஆகிய இணையத் தொடர்களிலும் நடித்துள்ளார்.

ரெஜினா படத்தில் அனந்த் நாக் உடன் சுனைனா நடித்துள்ளார். மேலும் நிவாஸ் ஆதித்தன், விவேக் பிரசன்னா, பவா செல்லதுரை உள்ளிட்ட பலரும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். சதிஷ் நாயர் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தினை இயக்கியுள்ளார் டோமின் டி செல்வா. தயாரிப்பாளரான சதிஷ் நாயர் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

முன்னதாக ‘ரெஜினா’ படத்தின் டிரைலர் வெளியான நிலையில், இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி என பான் இந்தியப் படமாக ஜூன் 23 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

An unconventional Classy Thriller with twists and surprises is all set to engross you.#Regina is all set for worldwide release on June 23@TheSunainaa @AnanthNag24 @domin_dsilva @SathishNair20 @yellowbearprod pic.twitter.com/WTZAIU4pS3