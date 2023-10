விடாமுயற்சியில் பிக்பாஸ் பிரபலம் ஆரவ்! 

துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து அஜித்தின் புதிய படமான விடாமுயற்சியை மகிழ் திருமேனி இயக்குகிறார். லைகா நிறுவனம் இப்படத்தினை தயாரிக்கிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு புணேவில் தொடங்கவுள்ளதாகவும், அஜித்துக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தது. பின்னர் சில காரணங்களால் படப்பிடிப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிக்க: லியோ டிரைலரில் தகாத வார்த்தை: சர்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த லோகேஷ் கனகராஜ்!

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அக்டோபர் 4இல் அஜர் பைஜானில் தொடங்கியதாகவும் தொடர்ந்து 3 மாதம் அங்கு படப்பிடிப்பு நடத்த மகிழ் திருமேனி திட்டமிட்டுள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகியது.

இதையும் படிக்க: லியோவில் இறக்கப்போவது யார்- த்ரிஷா, ப்ரியா ஆனந்த்?: லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்!

Happy Bday to my Dearest Big Brother. I wish you only the best as always...

May this year be filled with a Blockbuster success.



Thank you for believing in me. You are an absolute gem of a person...



Love you Sir#VidaaMuyarchi #MagizhThirumeni pic.twitter.com/qACKjH90bw