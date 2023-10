மார்க் ஆண்டனி பட இயக்குநருக்கு கார் பரிசளிப்பு!

மார்க் ஆண்டனி படத்தின் தயாரிப்பாளர் வினோத் குமார், அப்படத்தின் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுக்கு காரை பரிசாக அளித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷால், எஸ்.ஜே.சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் மார்க் ஆண்டனி. இப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியுள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் சுனில், செல்வராகவன், கிங்ஸ்லி, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், ரிது வர்மா, அபிநயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

மார்க் ஆண்டனி திரைப்படம் ரூ.100 கோடி வசூலித்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில், இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் வினோத் குமார், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுக்கு பிஎம்டபள்யூ காரை பரிசாக வழங்கியுள்ளார்.

இதை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுக்கு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் விஷால் மற்றும் எஸ்ஜே சூர்யாவிற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Thank you dear @vinod_offl sir So sweet of you to gift me this beautiful BMW,Such a kind gesture Sir.

Thank you dear Mark Antony @VishalKOfficial anna for making this happen with dear Jackie Pandian @iam_SJSuryah sir + @gvprakash sirs Massacre,@selvaraghavan… pic.twitter.com/O734Y7GLpV