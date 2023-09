மார்க் ஆண்டனி டிரைலர்: ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடியோ வெளியிட்ட விஷால்! 

நடிகர் விஷால், எஸ்.ஜே.சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வரும் மார்க் ஆண்டனி. இதனை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கியுள்ளார். மேலும் படத்தில் சுனில், செல்வராகவன், கிங்ஸ்லி, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், ரிது வர்மா, அபிநயா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. டைம் டிராவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் டிரைலர் (செப்டம்பர் 3) வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பினை பெற்று வருகின்றன. 23 மணி நேரத்தில் 1.6 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்து யூடியூப் டிரெண்டிங்கில் முதலிடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Extremely happy & delighted with the super positive response for #MarkAntonyTrailer in both Tamil & Telugu.



With heartfelt gratitude, I thank each and everyone for the overwhelming support and I am pretty sure you will all love the movie releasing on September 15 in Tamil &… pic.twitter.com/owQRe632jt