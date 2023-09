ஜவான் இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் குறித்து பேசிய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்?: ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு!

இயக்குநர் அட்லி, ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தில், நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி, தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

ஜவான் இசை வெளியீட்டு விழா ஆக.30ஆம் நாள் சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் இயக்குநர் அட்லி நடிகர் விஜய் குறித்து பேசியிருந்தார். “இந்தப் படம் இயக்குவதற்கு நம்பிக்கையளித்தவரும் விஜய் அண்ணாதான் காரணம். எனது அண்ணன் எனது தளபதி” என்று பேசியிருந்தார். மேலும் படங்கள் சீக்கரமே எடுத்து வெற்றி பெற்றதற்கும் காரணம் விஜய்தான் என்றார்.

இசை வெளியீட்டு விழா சன் டிவியில் ஞாயிற்றுக் கிழமை மதியம் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இதில் விஜய் குறித்து அட்லி, ஷாருக்கான், ப்ரியாமணி பேசிய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் (எக்ஸ்) சன் டிவியிடம் கேள்விகள் கேட்டனர். பின்னர் இதற்கு சன் டிவி தனது அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் (எக்ஸ்) பக்கத்தில், “ஜவான் இசை வெளியீட்டு விழாவை ரசித்தீர்களா? தயாரித்து எடிட் செய்தது கோகுலம் மூவிஸ்” எனப் பதிவிட்டிருந்தது.

Did you enjoy #JawanAudioLaunch ?



Produced and edited by @gokulammovies