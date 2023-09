100 குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம்: குஷி வெற்றிக்கு விஜய் தேவரகொண்டா அறிவிப்பு!

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்த குஷி படத்தை ஷிவ நிர்வாணா இயக்கியுள்ளார். யசோதா, சாகுந்தலம் படங்களைத் தொடர்ந்து, விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் சமந்தா குஷி என்ற தெலுங்கு படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். ஹீஷம் அப்துல் வாஹித் இசையமைத்துள்ளார்.

ஷிவ நிர்வாணா இயக்கிய மஜிலி திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. செப்.1ஆம் தேதி இந்தப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

காதல், காமெடி, எமோஷனல் என தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பும் தமிழில் கலவையான விமர்சனமும் பெற்றுவருகிற குஷி திரைப்படம் 3 நாள்களில் ரூ.70.23 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தற்போது தியேட்டர்களின் எண்ணிகையும் உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேற்று நடந்த வெற்றி விழாவில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார். குஷி பட வெற்றிக்கு ரூ.1 கோடியை மக்களுடன் பகிர்ந்துக்கொண்டால்தான் தூக்கம் வரும். 100 குடும்பங்களை தேர்ந்தெடுத்து தலா ரூ.1 இலட்சம் பரிசளிக்க இருப்பதாக கூறியிருந்தார். தற்போது அதற்கான அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார்.

I wanted to share my success & happiness with you



So decided to share 1 crore from my #Kushi earnings with you. 100 families will be given 1 lac each!



Apply below. It would make me happy if it really helped someone.https://t.co/U8A3bVp1kn#SpreadingKushi #DevaraFamily…