நடிகர் மம்மூட்டியின் வீட்டில் மற்றொரு துயரம்

மலையாள திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் நடிகர் மம்மூட்டியின் சகோதரி அமீனா காலமானார். அவருக்கு வயது 70.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மம்மூட்டியின் தாய் காலமான நிலையில், இன்று அவரது இளைய சகோதரி காலமாகியுள்ளது, ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினரையும் துக்கத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

உடல்நலப் பிரச்னைகளுக்காக சில காலம் அமீனா சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று அவர் காலமானதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இவர் நஸீமா என்றும் அறியப்படுகிறார். இவரது இறுதிச் சடங்குகள் செப். 13ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமீனாவின் கணவர் பி.எம். சலீம், ஏற்கனவே காலமாகிவிட்டார். இவர்களுக்கு ஜிபின் சலீம், ஜூலி, ஜூபி என்ற பிள்ளைகள் உள்ளனர். மூவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது. இவர் மம்மூட்டியின் இளைய சகோதரியாவார்.

மம்மூட்டி குடும்பத்துக்கு 2023ஆம் ஆண்டு ஒரு துயரமான ஆண்டாக அமைந்துவிட்டது. அவரது தாய் ஃபாத்திமா இஸ்மாயில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தனது 93வது வயதில் காலமானார். உடல்நலக் குறைவுக்காக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.

செப்டம்பர் 7ஆம் தேதிதான், நடிகர் மம்மூட்டி தனது 72வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். அவரது ரசிகர்களும், பல்வேறு நாடுகளிலிருக்கும் அவரது நலம்விரும்பிகளும் சமூக வலைத்தளத்தில் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தனர். இதற்கு, தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் மம்மூட்டியும் தனது நன்றியை தெரிவித்திருந்தார்.

Many thanks to everyone who made my birthday feel so special. Thank you for the messages, calls, cards, performances, videos and to those who came in person to my home. Each year your love grows. Humbled in every way. pic.twitter.com/aqJ8AIVQcN