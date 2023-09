6-வது நாள்.. ரூ.621 கோடி வசூல்.. மிரட்டும் பாலிவுட் பாட்ஷா!

இயக்குநர் அட்லி, ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ளார். அனிருத் இசையமைத்த இப்படத்தில் நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி, தீபிகா படுகோன், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் செப்.7ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் 4,500 திரைகளில் வெளியானது. பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் தயாரான இதன் மீது பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலுமே படத்தின் வசூலுக்கு பாதிப்பில்லை. ஜெட் வேகத்தில் வசூலித்து வருகிறது ஜவான்.

இப்படம் உலகளவில் முதல்நாளில் ரூ.129.6 கோடியை வசூலித்ததாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது.

இறுதியாக, உலகம் முழுவதும் 5 ஆம் நாள் முடிவில் ரூ. 574.89 கோடி வசூலித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், ஜவான் 6-வது நாள் முடிவில் உலகளவில் ரூ.621.12 கோடியை வசூலித்துள்ளதாக இன்று அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

