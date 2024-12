இந்தாண்டில் அதிகம் வசூலித்த தமிழ் திரைப்படங்கள்!

இந்தாண்டில் வெளியான சில தமிழ்ப் படங்களின் வசூல் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளன.

2024 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையப்போகிறது. இந்தாண்டில், சர்வதேச அளவிலான அங்கீகாரங்களையும் வணிக வெற்றிகளையும் பல இந்தியப் படங்கள் பெற்றன. முக்கியமாக, ஆல் வி இமாஜின் ஏஸ் லைட் (All we imagine as light) திரைப்படம் கேன்ஸ் சர்வதேச திரைவிழாவில் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் விருது பெற்று அசத்தியது. தமிழில் உருவான கொட்டுக்காளி திரைப்படத்துக்கும் சர்வதேச வரவேற்புகள் கிடைத்தன.

வணிக ரீதியாக சலார், கல்கி, புஷ்பா - 2, ஸ்ட்ரீ - 2 என பல பிளாக்பஸ்டர் வசூல் படங்களும் அமைந்தன. அப்படி, தமிழிலும் சில படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற்றதுடன் குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவாகி லாபகரமான வருவாயை ஈட்டின.