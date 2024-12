2024 - சிறந்த மலையாளப் படங்கள்!

சர்வதேச திரைவிழாக்களில் பங்கேற்று பிரபலமடைந்த இயக்குநர் பாயல் கபாடியாவின் ‘ஆல் வி இமாஜின் ஏஸ் லைட்’ (All we imagine as light) திரைப்படத்தில் மலையாள நடிகர்களும் மொழியும் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் மலையாளப் படம் என சுருக்க முடியாத கதை பின்னணியுடன் உருவாகியுள்ளது. சில எதிர்மறை விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் இப்படம் கோல்டன் குளோப் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.