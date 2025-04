பெருசு - ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

Oru saavu la ivlo alapparai ah pathrukeengala? 🤯⚰️

Watch Perusu on Netflix, out 11 April in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.#PerusuOnNetflix #FunFamilyFuneral@actor_vaibhav @sunilreddy22 @ilango_ram15 @kaarthekeyens#HarmanBaweja #HiranyaPerera @karthiksubbaraj… pic.twitter.com/66MYxQX8ZW