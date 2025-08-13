செய்திகள்

வெளியீட்டுக்கு முன்பே ரூ.100 கோடி வசூலித்த கூலி!

கூலி திரைப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு வசூல் குறித்து...
Rajinikanth in the movie Coolie...
கூலி படத்தில் ரஜினி... படம்: எக்ஸ் / சன் பிக்சர்ஸ்.
Published on
Updated on
1 min read

கூலி திரைப்படம் வெளியீட்டுக்கு முன்பே ரூ.100 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகவுள்ளதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தில் இருக்கிறது.

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ரஜினியின் படங்களில் அதிக ஆவலைத் தூண்டும் படமாக உருவான கூலி முதல் நாளிலேயே பெரிய வசூலை நிகழ்த்தலாம் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட காலம் கழித்து ஏ சான்றிதழுடன் வெளியாகும் ரஜினிகாந்த் திரைப்படம் என்பதால் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வன்முறைக் காட்சிகளைக் காண பலரும் ஆவலாக உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படம் இந்தியா உள்பட 100 நாடுகளில் சேர்த்து 4500 - 5000 திரைகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.

இந்நிலையில் , உலகம் முழுவதும் இந்தப் படம் வெளியீட்டுக்கு முன்பாகவே ரூ.100 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

It has been reported that the movie Coolie has collected Rs. 100 crore even before its release.

rajini
Lokesh Kanagaraj
coolie

