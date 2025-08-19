செய்திகள்

ரஜினி - கமல் படத்தை இயக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ்?

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி, கமல்...
ரஜினி - கமல் படத்தை இயக்கும் லோகேஷ் கனகராஜ்?
Published on
Updated on
1 min read

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக பிளாக்பஸ்டர் ஆகியுள்ளது.

இப்படத்தைத் தொடர்ந்து கைதி - 2 திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளை லோகேஷ் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், கூலி வெளியீட்டுக்கு முன்பே நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல் ஹாசனைச் சந்தித்த லோகேஷ் கனகராஜ் இருவரும் இணைந்து நடிப்பதற்கான கதையைச் சொன்னாராம்.

கதை பிடித்துப்போக, ரஜினியும் கமலும் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதாகவும் இப்படத்தை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் மற்றும் ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், கைதி -2 திரைப்படத்திற்கு முன்பே இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு துவங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்தக் கூட்டணி இணைந்தால் 46 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ரஜினியும் கமலும் இணைந்து நடிக்கும் படமாக இது இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: கூலி வசூல் இவ்வளவா? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Summary

reports suggests director lokesh kanagaraj directs kamal haasan and rajinikanth movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Rajinikanth
Kamal
coolie

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com