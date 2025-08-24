செய்திகள்

10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த மோனிகா பாடல்!

10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த மோனிகா பாடல்!
Published on
Updated on
1 min read

கூலியில் இடம்பெற்ற மோனிகா பாடல் 100 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடிப்பில் வெளியான கூலி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘மோனிகா’ பாடல் ஒரு மாதத்திற்கு முன் வெளியானபோதே ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றதுடன் ரீல்ஸ்களால் வைரலானது.

திரையரங்க வெளியீட்டிலும் இப்பாடலுக்கு பூஜா ஹெக்டே மற்றும் சௌபின் சாஹிரின் நடனம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில்,மோனிகா பாடல் யூடியூபில் 10 கோடி (100 மில்லியன்) பார்வைகளைக் கடந்து அசத்தியுள்ளது.

அனிருத் இசையமைப்பில் விஷ்ணு எடவன் எழுதிய இப்பாடலை சுப்லாஷ்னி, அனிருத் பாடியிருந்தனர்.

Rajinikanth
Pooja Hegde
coolie

