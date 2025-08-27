செய்திகள்

ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் டீசர்!

டீசல் டீசர் வெளியானது....
ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் டீசர்!
ஹரிஷ் கல்யாணின் டீசல் படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் லப்பர் பந்து திரைப்படத்திற்குப் பின் நடித்த திரைப்படம் டீசல். ஆக்சன், திரில்லர் கதையாக உருவான இப்படத்தை சண்முகம் முத்துச்சாமி இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்தில் அதுல்யா நாயகியாகவும் நடிகர்கள் வினய், கருணாஸ், ரமேஷ் திலக், காளி வெங்கட் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், பான் இந்திய படமாக உருவான டீசல் படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. இதில், ஹரிஷ் கல்யாணின் வசனம் மற்றும் ஆக்சன் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

