லவ் இன்ஸுரன்ஸ் கம்பெனி டீசர்!

எல்ஐகே படத்தின் டீசர் வெளியீடு...
லவ் இன்ஸுரன்ஸ் கம்பெனி டீசர்!
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் எல்ஐகே படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனை வைத்து புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்திற்கு, லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி (எல்ஐகே) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

பிரதீப்புக்கு ஜோடியாக நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டியும் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிகர்கள் எஸ்.ஜே.சூர்யா, சீமான், யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்தாண்டு கோவையில் துவங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் அண்மையில் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில், லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். அறிவியல் புனைகதை பின்னணியிலான காட்சிகள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

