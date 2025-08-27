மறுவெளியீடாகும் ரன்!

நடிகர் மாதவனின் ரன் திரைப்படம் மறுவெளியீடாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் மாதவன், மீரா ஜாஸ்மின் நடிப்பில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ரன்.
காதல் - ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவான இப்படம் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. முக்கியமாக, படத்தின் சண்டைக் காட்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.
இப்படம் வெளியாகி 23 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யவுள்ள நிலையில், இதனை மறுவெளியீடு செய்யவுள்ளதாக இயக்குநர் லிங்குசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
ரன் வருகிற செப். 5 ஆம் தேதி மறுவெளியீடாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
