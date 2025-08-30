செய்திகள்

ஜெயிலர் - 2 படத்தில் வித்யா பாலன்!

ஜெயிலர் - 2-ல் வித்யா பாலன்...
ஜெயிலர் - 2 படத்தில் வித்யா பாலன்!
Published on
Updated on
1 min read

நடிகை வித்யா பாலன் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான கூலி திரைப்படம் வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்துள்ளதால் அவர் நடித்துவரும் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் மீதும் அதிக எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் இப்படத்தின் 60 சதவீத படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதுவும் அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக இருக்கும் வித்யா பாலன் ஜெயிலர் 2 படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இறுதியாக, வித்யா பாலன் நடித்த ஃபூல் பாலய்யா - 3 திரைப்படம் வணிக வெற்றியைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: விமர்சிக்கப்படும் சாய் அபயங்கர் டூட் பாடல்!

Summary

actor vidya balan act in jailer 2 movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Rajinikanth
Vidya Balan
Nelson
jailer 2

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com