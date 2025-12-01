செய்திகள்

சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி வெளியீடு அறிவிப்பு!
நடிகர் சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி படத்தின் வெளியீடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புவீசி’ என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நகைச்சுவை கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவான கொம்புவீசியில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமார் நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்தது.

இந்த நிலையில், கொம்புசீவி திரைப்படம் கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

