பிரபு தேவாவின் மூன் வாக் வெளியீட்டு போஸ்டர்கள்!

நடிகர் பிரபுதேவா நடித்து வரும் மூன் வாக் படத்தின் வெளியீட்டு போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இயக்குநரும் நடிகருமான பிரபுதேவா தமிழில் அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இவர் நடிப்பில், பேட்ட ராப் படம் உருவாகிவரும் நிலையில், தற்போது புதிய படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
பிஹைண்ட்வுட்ஸ் (Behindwoods) வழங்கும் இந்தத் திரைப்படத்தை, அந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் மனோஜ் என்எஸ் இயக்கி வருகிறார்.
மூன் வாக் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கு ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.
இரண்டு கதாநாயகிகளுடன் பிரபு தேவா நடிக்க, நகைச்சுவை கலந்த திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இத்திரைப்படம் 2026 கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென இரண்டு புதிய போஸ்டர்களை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
