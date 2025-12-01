ரியோ ராஜ் - 6 பெயர் போஸ்டர்!
நடிகர் ரியோ ராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ரியோ ராஜ் வளர்ந்துவரும் இளம் கதாநாயகனாக உள்ளார். இவர் நடிப்பில் வெளியான ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிப்படங்களாகின.
இந்த நிலையில், ரியோ ராஜ் நாயகனாக நடிக்கவுள்ள 6-வது திரைப்படத்திற்கு ராம் இன் லீலா எனப் பெயரிட்டுள்ள போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கும் இப்படத்திற்கு அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார். நாயகியாக வர்திகா நடிக்க உள்ளார்.
போஸ்டரை பார்த்தால் இப்படம் காதல் மற்றும் உறவுச் சிக்கல்களை மையமாக வைத்து உருவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இப்படத்திலிருந்து ரியோ ராஜ் தன் பெயரை ரியோவாக மாற்றியுள்ளார்.
