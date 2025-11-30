அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் மம்மூட்டி!

இயக்குநர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் நடிகர் மம்மூட்டியை நாயகனாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார்.
கலைப்படங்களை இயக்கி இந்தியளவில் பிரபலமானவர் இயக்குநர் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன். இவர் இயக்கிய படங்களில் முக்கியமானவையான அனந்தரம், மதிலுகள், விதேயன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடிகர் மம்மூட்டி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார்.
தேசிய விருதுகள் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை வென்ற அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் இறுதியாக 2016-ல் பின்னேயும் என்கிற படத்தை இயக்கியிருந்தார்.
தற்போது, நடிகர் மம்மூட்டியை நாயகனாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை எடுக்க உள்ளதையும் அதை மம்மூட்டியே தயாரிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் - மம்மூட்டி கூட்டணி திரைப்படங்களுக்கு கேரளத்தில் பெரிய வரவேற்பு இருந்திருக்கிறது. இவர்கள் 30 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இணையவுள்ளது எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடிகர் மம்மூட்டி நடிப்பில் உருவான களம்காவல் வருகிற டிச. 5 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
