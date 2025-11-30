செய்திகள்

மிகப்பெரிய சாதனையைச் செய்ய காத்திருக்கும் ஜன நாயகன்!

ஜன நாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா வணிகம் குறித்து...
actor vijay
நடிகர் விஜய்
நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.

நடிகர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவின் கோலாலம்பூரிலுள்ள புக்கிட் ஜலீல் மைதானத்தில் டிச. 27 ஆம் தேதி நடைபெறும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த இசை வெளியீட்டு விழா மைதானத்தில் தமிழகம், மலேசியா, சிங்கப்பூர் பகுதிகளிலிருந்து 80 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் கலந்துகொள்ளலாம் என்றும் அதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளைத் தயாரிப்பு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த இசை வெளியீட்டு நிகழ்வில் நடிகர் விஜய்யின் 35 ஹிட் பாடல்களுக்கான இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறதாம். இதற்கான டிக்கெட் விலை இந்திய மதிப்பில் ரூ. 2200-லிருந்து ரூ. 6200 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

புக்கிட் ஜலீல் மைதானம்
புக்கிட் ஜலீல் மைதானம்

இதனால், இசை வெளியீட்டு விழா மூலமாகவே கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் ரூ. 25 கோடி வரை வசூலிக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. அனைத்து டிக்கெட்களும் விற்றுத்தீர்ந்தால் இசை வெளியீட்டு விழாவிலேயே அதிகம் வசூலித்த சாதனை ஜன நாயகனுக்கு அமையும்.

தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்பெரிய மைதானமான புக்கிட் ஜலீலில் 85 ஆயிரம் பேர் வரை கலந்துகொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

