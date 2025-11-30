வரவேற்பைப் பெற்ற தேரே இஷ்க் மே!

நடிகர் தனுஷின் தேரே இஷ்க் மே திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் நடிகர் தனுஷ் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக இணைந்த திரைப்படம் தேரே இஷ்க் மே. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் ஹிந்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இதனால், இப்படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. தமிழிலும் பலருக்கு இப்படம் பிடித்திருந்தது. ஆனால், சரியான புரோமோஷன் இல்லாததால் தமிழில் அதிக திரைகளில் வெளியாகவில்லை.
இருந்தாலும், தேரே இஷ்க் மே வெளியான இரண்டு நாள்களில் ரூ. 35 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது.
மேலும், ஹிந்தியில் கூடுதல் காட்சிகள் ஒதுக்கப்பட்டு வருவதால் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக இப்படம் வசூலிக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையும் படிக்க: பிக் பாஸ் வீட்டில் மீண்டும் ஆதிரை! இந்த வாரம் வெளியேறியது யார்?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.