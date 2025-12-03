ஜப்பானில் வெளியாகும் புஷ்பா - 2! புதிய டிரைலர் வெளியீடு!

செய்திகள்

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான “புஷ்பா 2: தி ரூல்” திரைப்படத்தின் ஜப்பானிய மொழி டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் - இயக்குநர் சுகுமார் கூட்டணியில் உருவாகி கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான “புஷ்பா 2: தி ரூல்” திரைப்படம் ரூ.1,800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.

மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், ரஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், புஷ்பா 2 திரைப்படம் வரும் 2026 ஜன.16 ஆம் தேதி ஜப்பான் நாட்டில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கீக் பிக்சர்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் விநியோகிக்கும் இந்தப் படத்தின் ஜப்பானிய மொழி டிரைலரை படக்குழு இன்று (டிச. 3) வெளியிட்டுள்ளது.

