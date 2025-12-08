களம்காவல் படத்தின் 3 நாள் வசூல்!

நடிகர் மமூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் மூன்று நாள் வசூல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
மம்மூட்டி கம்பெனி தயாரிப்பில் களம்காவல் எனும் திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஜிதின் கே. ஜோஸ் இயக்கியுள்ளார்.
இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் டிச.5ஆம் தேதி வெளியாகி, நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இப்படத்தை, நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தில் விநாயகன், மம்மூட்டி முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், இதில் பல நடிகைகள் சிறிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
கிரைம் திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம் முதல்நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.15.7 கோடி வசூலித்துள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், களம்காவல் படம் 3 நாள்களில் ரூ. 44. 15 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக போஸ்டர் வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் திரைப்படத்துக்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், ரூ.100 கோடியைத் தாண்டி வசூலிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
