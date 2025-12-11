ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு படத்தின் டப்பிங் பணிகள் துவக்கம்!

நடிகர் ரவி மோகனின் “கராத்தே பாபு” திரைப்படத்தின் டப்பிங் பணிகள் துவங்கியுள்ளன.
”டாடா” திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கணேஷ் கே. பாபு மற்றும் நடிகர் ரவி மோகன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் புதிய படம் “கராத்தே பாபு”.
இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ். இசையமைக்கும், அரசியல் கதைகளத்துடன் கூடிய இந்தப் படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
இந்தத் திரைப்படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், சக்தி வாசுதேவன், விடிவி கணேஷ் இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், கராத்தே பாபு திரைப்படத்தின் டப்பிங் பணிகள் துவங்கியுள்ளதாக, இன்று (டிச. 11) சிறப்பு விடியோ வெளியிட்டு படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
