ஓடிடியில் காந்தா, ஆரோமலே!

காந்தா, ஆரோமலே திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளன.
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் கடந்த நவ. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான திரைப்படம் காந்தா. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற இப்படம் வணிக ரீதியாக சுமாரான வெற்றியைப் பெற்றது.
தற்போது, இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
அதேபோல், நடிகர் கிஷன் தாஸ் நடிப்பில் வெளியாகி நல்ல வெற்றியைப் பெற்ற ஆரோமலே திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
