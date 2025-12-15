செய்திகள்

உன்னோட வாழ... வைரலில் அஜித் - ஷாலினி!

வைரலாகும் அஜித் - ஷாலினி இணையின் புகைப்படங்கள்...
அஜித் - ஷாலினி
அஜித் - ஷாலினி
Updated on
1 min read

நடிகர் அஜித் - ஷாலினி இணையின் புகைப்படங்கள் இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது.

நடிகர் அஜித் குமார் மலேசியாவில் நடைபெற்று வரும் கார் பந்தயத்தில் நேற்று தன் குழுவினருடன் கலந்துகொண்டார். இப்பந்தயத்தைக் காண மலேசியா, சிங்கப்பூரிலுள்ள பல தமிழ் ரசிகர்கள் மற்றும் திரைப்பிரபலங்கள் சிலர் வந்தனர்.

பந்தயத்தில் நடிகர் அஜித்துக்கு உறுதுணையாக இருக்க அவரது குடும்பமும் வந்திருந்தது.

இந்த நிலையில், அங்கு நடிகர் அஜித் குமார் தன் மனைவி ஷாலினிக்கு முத்தமிட்டு தன் அன்பை வெளிப்படுத்தினார். மேலும், தன் மகன் ஆத்விக்கையும் கட்டியணைத்தது ரசிகர்களிடம் எமோஷனலை ஏற்படுத்தியது.

அஜித் - ஷாலினி
அஜித் - ஷாலினி

நிகழ்வின்போது எடுக்கப்பட்ட அஜித் - ஷாலினி இணையின் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Summary

actor ajith and shalini pictures get viral in social medias

Ajith Kumar
Shalini
ak 64

